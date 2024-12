Agendaitaliana.it - Truffe sui social: Meloni, Berlusconi, Mattarella e tanti altri usati come testimonial di investimenti fasulli

Politici, VIP e giornalisti: ecco chi è finito al centro di un’inquietante truffa di falsi, scopri i dettagli e le denunce che fanno tremare i. Leonline stanno assumendo proporzioni preoccupanti, e ora nel mirino finiscono anche nomi illustri della politica e dello spettacolo. Guido Crosetto, Ministro della Difesa, ha deciso di intervenire con fermezza contro un sistema che sfrutta volti noti per promuovere falsisuimedia, in particolare su Facebook. Falsi: dae famiglia, lista dei nomi utilizzati per le“Su unimportante, Facebook, dei delinquenti patentati possono pubblicare video così per ingannare le persone più ingenue”, ha scritto Crosetto sui suoi canali ufficiali. Nel suo post, ha raccontato di aver ricevuto un messaggio da una conoscente che, convinta dalla falsa pubblicità, gli aveva chiesto rassicurazioni: “Se lo dice lei allora posso farlo”.