Treviso, perde il controllo della spider e si schianta contro un platano: morto il 29enne Luca Gazzole

Tragedia nella notte tra il 6 e il 7 dicembre, verso mezzanotte, a Maser, in provincia diGazzola, 29 anni di Altivole. La sua Mazda, all’altezza del sottopassaggio di via Sacconi, ha sbandato ed è andata a sbattereun. Il, scrivono i giornali locali, èsul colpo e, poco dopo l’impatto, l’auto ha preso fuoco. Sul posto i volontari dei vigili del fuoco, il Suem 118 e i carabinieri.L'articoloile siunilproviene da The Social Post.