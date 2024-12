Ilgiorno.it - The Blue Banana di Giuseppe Veneziano chiude l'edizione 2024 a Capriano del Colle

Alla IMG didelarriva “The“, gigantescavisibile a tutti dalla strada, opera dell’artista neo pop. L’installazionel’de ‘L’ARTE ImPRESSA: CHE BELLO LAVORARE!’, con cui l’azienda guidata da Barbara Ulcelli ha portato in stabilimento le opere di artisti contemporanei. Il blu, ha spiegato il gallerista che ha fornito l’opera Augusto Palermo, è il colore della bandiera europea e simbolo della notte, visto che le imprese di quest’area geografica non smettono mai di produrre. La scultura, fornita da Futura Art Gallery di Pietrasanta, ha destato grande curiosità: più di 100 le chiamate per chiedere informazioni. "L’arte – ha Ulcelli - nelle sue molteplici forme, diventa strumento di benessere e di crescita personale perché ci stimola riflettere sviluppando un pensiero critico".