Svolta nella scomparsa di Daniela Ruggi, indagato per sequestro di persona "lo sceriffo" Domenico Lanza

Leggi su Open.online

di, la 31enne di cui non si hanno notizie da oltre due mesi a Montefiorino, nel modenese., detto “lo”, 66 anni, già arrestato per detenzione di armi, è oraperdi. La perquisizionesua abitazione e ildi cellulare e auto segnano un punto cruciale nelle indagini. Secondo quanto ricostruito, infatti,è una delle ultime persone che avrebbe vistoprima della sua, avvenuta a metà settembre. I due si conoscevano da poco e avevano un rapporto di amicizia., descritta come unafragile e in difficoltà, era stata ospitata occasionalmente a casa di, che si sarebbe dichiarato disponibile ad aiutarla, permettendole di lavarsi e fornendole supporto in momenti di necessità.