Liberoquotidiano.it - "Salvate Sant'Agata": l'urlo dal loggione prima dell'Inno, caos alla Prima della Scala

San'": l'si è levato dalpochi istanti'inizio de "La forza del destino" di Giuseppe Verdi che apre la stagione 2024/25 del Teatro. Il grido si è sentito'iniziodi Mameli. Poi dal pubblico presentesi è levato un forte scroscio di applausi. Il riferimento èVilla e tenuta di, che fu la casa di campagna acquistata nella frazione omonima di Villanova sull'Arda da Verdi coi proventie sue opere, e che ora starebbe andando in malora. Quella costituì la sua principale abitazione a partire dal 1851. Oggi è chiusa e sarebbe stata messa in vendita per volontà del tribunale di Parma a causa di liti fra gli eredi. L'anno scorso, invece, sempre, dalera partito l'"W l'Italia antifascista".