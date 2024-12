Lanazione.it - Quando il lavoro non ha età, a 76 anni Ivetta apre un negozio. “La pensione? Proprio non ci penso”

Viareggio, 7 dicembre 2024 – La? Può attendere. Almeno perBarsotti, fioraia pere per passione, che a 76invece di pensare a fare due conti con l’Inps – come ne avrebbe ampiamente diritto – continua a mettersi in gioco. Non solo prosegue con la sua storica attività (il chiosco davanti al cimitero comunale di Viareggio), ma addirittura raddoppia. E si prepara oggi a inaugurare un nuovoche gestirà insieme alla figlia. “Che volete che vi dica – spiega– non ce la faccio a stare ferma. Non mi vedo in casa a fare le faccende o seduta sul divano davanti alla televisone. Sono 60che. Mi piace quello che faccio, mi piace il contatto continuo e quotidiano con il pubblico, con la gente. Mi piace vedere che se ne vanno felici con i nostri fiori, le nostre creazioni.