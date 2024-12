Metropolitanmagazine.it - Paola Ferrari e le rivelazioni choc: “Ho avuto un flirt segreto con un principe famoso e sono stata con Eros”

è tra le ospiti di “Storie di donne al bivio”, il programma condotto da Monica Setta che andrà in onda il prossimo 27 dicembre su Rai 2, in prima serata. In attesa della trasmissione al completo,state diffuse alcune anticipazioni. Piuttosto scoppiettanti, a giudicare dai temi trattati e dai retroscena venuti fuori., la storia d’amore conRamazzotti e ilcon Alberto di MonacoNel corso dell’intervistaha parlato della sua storia d’amore conRamazzotti, sbocciata nel 1986. La piccola differenza d’età – laè nata nel 1960, Ramazzotti nel 1963 – non rappresentò un problema nell’anno in cui il cantautore romano trionfò a Sanremo con uno dei suoi più grandi successi, “Adesso tu”: “Eravamo giovani e innamorati, i discografici però non vedevano di buon occhio il nostro rapporto“, ha spiegato la giornalista.