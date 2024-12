Ilnapolista.it - Morata, altro che Fonseca: «Non possiamo guardare gli arbitri, abbiamo preso due gol allo stesso modo»

che: «Nonglidue gol»Ci pensa Alvaroa riportare la ragionevolezza sul pianeta Milan. A differenza del suo allenatore che al triplice fischio finale va per la tangente seguendo la direttrice di un presunto complotto arbitrale, l’attaccante (che ha segnato il gol del momentaneo 1-1) dichiara a Dazn:«Stavamo facendo una partita seria e stavamo gestendo bene le loro qualità.due gol nello, non prendiamo gol normalmente così. Nonmassacrarci così, dobbiamo lavorare come cerchiamo di fare sempre. Dobbiamo trovare regolarità in tutti gli aspetti del gioco: non siamo stati molto lucidi negli ultimi passaggi perché potevamo fare più male all’Atalanta».Perché manca continuità?«Perché tante volte non facciamo le partite complete.