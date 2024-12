Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione degli alluvionati a Faenza: "La Romagna e l'Appennino non si abbandonano"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 7 dicembre 2024 – È unache più delle altre ha puntato il dito contro la crisi climatica quella che glidella Rete 360 hanno organizzato a, con un lungo corteo che dal Borgo Durbecco, il quartiere alluvionato ormai tre volte fra 2023 e 2024, è salpato in direzione della piazza. "Lanon si abbandona, l'non si abbandona": è stato questo uno dei cori scanditi dai manifestanti, circa mezzo migliaio, provenienti da tutta la, "da Rocca San Casciano alla bassa ravennate", per protestare contro una ricostruzione finora "fatta di ca**ate", hanno ribadito. Al fiancoc'erano delegazioni delle maggiori sigle della galassia ambientaliste, le più istituzionali, come Legambiente e Greenpeace, ma anche quelle dedite invece ad azioni di disobbedienza civile, come Ultima Generazione ed Extinction Rebellion, nate proprio in conseguenza della crisi climatica che inpiù che altrove ha mostrato il suo volto più macabro.