Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: comincia la Q2! Ferrari vuol proseguire, McLaren svela le carte

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Male lenell’ultimo settore, che perdono tantissimo.Sainz è terzo a 0.518 da Verstappen, mentre Leclerc 0.835. Attenzione però i due piloti della Rossa hanno girato con gomme usate, rispetto alla nuova di Max. Attenzione però Norris 0.100 (2°) con gomme usate.15.32 Vestappen fa subito un super tempo e sigla il tempo di 1:22.998.15.31 Tutti in pista con gomme soft.15.30 Momento di alta tensione, con la Red Bull che esce è Verstappen con le gomme soft.15.28 VIA ALLA Q2!!!15.27 Un minuto e i piloti torneranno a girare.15.26 Qualifiche, come dette, molto tirate. Ricordiamo che Leclerc dovrà scontare 10 posizioni in griglia di partenza.15.25 Ci si prepara a questa Q2. Sialle 15.28.15.23che spera di dare continuità di prestazione in questa Q2, ma si ha l’impressione cheabbia decisamente velocità, specialmente nel t-3.