Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Kontiolahti 2024 in DIRETTA: vince Davidova, Elvira Öberg fa paura. Wierer 11^ sarà nella Mass

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladellada. Un saluto sportivo e appuntamento a domani con lo spettacolo delle gare con partenza in linea!!18:24 Le grandi assenti odierne sono le francesi di punta, che hanno pasticciato oltremodo al tiro e che non sonocondizione dell’anno scorso sugli sci. Benissimo invece le giovani Michelon e Richard per i cugini d’oltralpe.18:23 Bella prova italiana quindi, piazziamo 4 atlete nelle prime 36 posizioni. Una risposta c’è stata! Domani, ricordiamo, avremoe Comola.18:22 Il miglior tempo sugli sci, neanche a dirlo, è stato di. La svedese ha un altro passo rispetto a tutte le rivali, che speriamo possano salire di colpi cammin facendo.leader di Coppa del Mondo.