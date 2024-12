Metropolitanmagazine.it - Il regista di Kraven il cacciatore parla dell’equilibrio tra crime e fantasy in un film Marvel

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ilsta per arrivare nei cinema, dove Aaron Taylor-Johnson interpreta uno dei nemici più amati di Spider-Man. Ilesce dopo che l’universo di Spider-Man della Sony ha collezionato diversi fallimenti al botteghino, e persino il franchise di Venom, un tempo redditizio, non riesce più a portare a casa così tanti soldi. La Sony ha assunto il candidato all’Oscar JC Chandor per dirigere il primo adattamento live-action di, e in un’intervista esclusiva con ComicBook, Chandor ha spiegato come sta cercando di imprimere la sua voce nel franchise della Sony, il che significa mescolare la fantasiacon una storia criminale. È difficile immaginare che Chandor possa avere qualche collegamento con isui supereroi, tuttavia, il primoche ilha visto al cinema presentava una leggenda della DC.