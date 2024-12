Lanazione.it - Giubileo Parrocchiale al Corpus Domini: nuova casa d'accoglienza e indulgenza plenaria

Leggi su Lanazione.it

Apertura deled unad’temporanea per persone in difficoltà. Che andrà ad aggiungersi all’ambulatorio solidale dedicato a San Luigi Guanella - già attivo da tempo - che ha come obiettivo l’assistenza di coloro che non possono permettersi cure adeguate, guidandoli anche nel percorso della salute pubblica. La chiesa delal Bandino, nel quartiere di Gavinana, si appresta ad inaugurare solennemente il proprio, intitolato ‘Rinnovati nell’Amore, Testimoni di Speranza’. La celebrazione inaugurale è prevista per oggi alle ore 18:30, presieduta da Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato al Monte. Il, che si concluderà il 7 dicembre 2025, è arricchito dalla concessione dell’da parte della Penitenzieria Apostolica, dono speciale concesso per rafforzare il cammino di fede e conversione.