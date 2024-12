Ilrestodelcarlino.it - Giubileo e turismo religioso: valorizzazione del patrimonio religioso a Ferrara

Ilè visto non solo come un grande momento di spiritualità, ma anche come un'opportunità per promuovere il, partendo dal nostro territorio. Questo è stato il tema centrale del convegno, molto partecipato, che si è svolto a Casa Cini, organizzato dall’Ucid e dal Serra club in collaborazione con l’Arcidiocesi, rappresentata da monsignor Gian Carlo Perego. L'arcivescovo ha sottolineato l'importanza di valorizzare il vasto, artistico e storico costituito da chiese, monasteri e altri edifici sacri. Ha proposto la creazione di una "cabina di regia" pubblica per coordinare le sinergie necessarie e la costruzione di itinerari ad hoc all'interno della realtà ecclesiale. Il presidente dell’Ucid, Antonio Frascerra, ha evidenziato le opportunità economiche offerte dal, mentre Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio-Ravenna, ha presentato dati significativi sulnella provincia, che rappresenta oltre il 16% del Pil e impiega il 17% degli addetti.