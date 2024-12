Femminicidio Giulia Cecchettin il padre Gino | Perdonare Turetta? Mi ci vorrà del tempo ma non lo escludo

Leggi su Open.online

«Cidel, ma potrebbe essere una tappa». Lo ha dettodurante la trasmissione Quarto Grado, rispondendo alla domanda sulla giustizia riparativa e un futuro confronto con Filippo, il femminicida di sua figlia. «Nel momento in cui il percorso viene fatto da entrambi, nel modo giusto – continua -. Quindi ci deve essere chiaramente un perdono sincero, e un percorso riabilitativo di un certo tipo. Immaci voglia del, perché si arrivi a questo, ma io non lo, ecco», ha detto, aggiungendo: «Filippo dovrebbe, probabilmente, aiutare a capire il fenomeno che l’ha portato a fare quello che ha fatto. Così potrebbe aiutare chi, come lui, è in quella condizione», conclude.è stato condannato in primo grado alla pena dell’ergastolo dalla Corte di Assise di Venezia, che ha riconosciuto soltanto l’aggravante della premeditazione.