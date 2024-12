Donnapop.it - Federica Pellegrini fisico, quali sono l’altezza e il peso della sportiva?

Leggi su Donnapop.it

, ex nuotatrice italiana, nonostante abbia detto addio alla sua carriera, mantiene uninvidiabile. Scopriamo di seguito tutto sulla vita privataDivina.Leggi anche:ha partorito, mamma per la prima volta: come si chiama la figlia avuta da Matteo Giunta?Campionessa italiana di nuoto,è una delle nuotatrici più amate dal pubblico di tutte le età. Negli anni ha collezionato vittorie e record, portando sempre ai massimi livelli i colori azzurri, dalle Olimpiadi alle competizioni internazionali, dove ha spesso primeggiato. Chiamata La Divina proprio per le sue uniche caratteristiche, dopo aver apal chiodo la sua carrieraè diventata madre.L’ex nuotatrice, infatti, si è sposata con Matteo Giunta, il suo allenatore e ha messo al mondo la loro primogenita, Matilde, nata il 3 gennaio 2024.