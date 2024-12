Federcontribuenti lancia Federsviluppo | il futuro delle PMI italiane al centro di un convegno

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 7 dicembre 2024 – Il prossimo 20 dicembre, alle ore 10:30, presso lo Spazio Europa in Via IV Novembre n. 149, gestito dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione UE,terrà undedicato alle opportunità per le piccole e medie imprese(PMI).L’evento, alla presenza di autorità istituzionali, associazioni di impresa e professionisti, rappresenta un momento cruciale per esplorare le sfide e le opportunità legate alla transizione digitale, all’intelligenza artificiale, al Green Deal europeo e alle nuove frontiere del business globale.Protagonista dell’incontro sarà la presentazione di, una piattaforma tecnologica innovativa, progettata per supportare le PMI con soluzioni avanzate e personalizzate, volte a ottimizzare i processi aziendali e garantire una crescita sostenibile.