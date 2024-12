Ilrestodelcarlino.it - Chiusura stabilimento Beko a Comunanza: impatto su lavoratori e territorio della Valdaso

Confrontarsi sulle prospettive che si delineano dopo l’annuncio didelloe le inevitabili ripercussioni per ie lavoratrici diretti e da indotto, nonché sul. Questo lo scopo con cui ieri si è tenuta un’assemblea permanente presso la sala comunale a Valmir di Petritoli. Dalle 11 alle 16, le organizzazioni sindacali nelle persone di Laura Latini coordinatrice Nidil Cgil, Valeria Sansolini segretaria Fiom Cgil e Frediana Tarquini segretaria FilcTem Fermo, sono state a disposizione di iscritti, sostenitori e cittadini, per discutere dei possibili scenari conseguenti alla. Un problema che non riguarda solo i dipendenti dellodi, ma anche centinaia diimpiegati in imprese e aziende artigianali di indotto alla, dislocate sulprovinciale.