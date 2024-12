C’è una notizia Ustionato dopo il grave incendio | come sta Gustavo Rodriguez il padre di Belen e Cecilia

Leggi su Caffeinamagazine.it

, ildella celebre showgirl Belén, è attualmente in condizioni graviessere rimasto coinvolto in unavvenuto a Gallarate, nella mattinata del 5 dicembre 2024. L’incidente si è verificato in un capannone industriale, dovestava utilizzando uno spaziodeposito. Le fiamme, di origine accidentale secondo le prime indagini, hanno causato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia dell’uomo., 65 anni, è stato intubato e stabilizzatoessere stato vittima di une successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate. In seguito, è stato trasferito presso il reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, dove attualmente si trova in condizioni critiche e sotto sedazione.