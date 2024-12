Quifinanza.it - Caduta neve dal tetto condominiale: chi paga i danni

Il gelo è ormai alle porte e soprattutto nelle regioni del nord d’Italia anche lasarà presto in arrivo con i problemi che solitamente comporta. Non è cosa insolita che, in presenza di abbondanti nevicate, possano cadere dai tetti condominiali dei grossi blocchi dicon gravialle autovetture parcheggiate nei paraggi. Purtroppo, la fattispecie descritta non è l’unica ipotizzabile in quanto uno scenario ben peggiore si può ipotizzare nel caso in cui ladalsia causa di lesioni fisiche, anche gravi, aidi qualche passante.È lecito domandarsi, in tali situazioni, se al soggetto danneggiato spetti il risarcimento del danno subito, fisico o materiale che sia, e di chi sia la responsabilità del fatto accaduto. Quando per strada o sui marciapiedi cade lache ricopre ildel condominio è necessario provvedere alla sua rimozione affinché gli stessi condomini, i loro ospiti o passanti possano evitare di farsi male.