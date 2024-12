Cityrumors.it - Bonus Natale 100€: in questo caso possono averlo sia moglie che marito

Ci sono dei casi particolari in cui entrambi i genitoriricevere ildidi 100 euro che verrà pagato a dicembreIldidi 100 euro è una novità introdotta dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e che prevede un’indennità per tutti i lavoratori dipendenti che viene erogata insieme alla tredicesima mensilità. Per ottenerla è necessario rispettare alcuni requisiti ben specifici che fanno riferimento al reddito, alle condizioni familiari e alla capienza fiscale.: insiache– Cityrumors.itPiù nel dettagli, infatti, il reddito complessivo non deve superare i 28.000 euro, così come la lavoratrice oppure il lavoratore devono avere almeno una figlia oppure un figlio fiscalmente a carico e, per concludere, l’imposta lorda sui redditi deve essere superiore alla detrazione per lavoro del dipendente.