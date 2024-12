Inter-news.it - Acerbi, importanti novità dall’allenamento: idea per Inzaghi – Sky

Uno dei giocatori ancora indisponibili in casa Inter è Francesco, alle prese con il recupero dopo il problema muscolare rimediato contro l’Hellas Verona. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, arrivanodopo l’allenamento di oggi– Francescoprosegue nel suo recupero dopo l’infortunio muscolare nella trasferta contro l’Hellas Verona. Il difensore, assente ieri per Inter-Parma, ha dato rispostedopo l’allenamento di oggi. Lavoro personalizzato sul campo per lui e, se tutto procede come ci si aspetta, domani svolgerà parte della sessione insieme al resto del gruppo. Simonee il suo staff vogliono procedere con cautela per evitare peggioramenti delle sue condizioni o eventuali ricadute. Per questo si procede passo dopo passo, anche in vista della gara di martedì in UEFA Champions League sul campo del Bayer Leverkusen.