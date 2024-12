Ilrestodelcarlino.it - Verasani racconta il Murri: “Il mondo in un quartiere”

Bologna, 6 dicembre 2024 – In unci può essere un. Undi luoghi e zone comfort. Ma anche un luogo dove incontrare vecchi e nuovi amici, ma senza indulgere nella nostalgia. La scrittrice Graziacila zona, protagonista della nuova puntata della rubrica ’Il mio’ del podcast ’il Resto di Bologna’ (scaricabile sul nostro sito web e dalle principali piattaforme di podcast come Spotify). L’autrice di tanti romanzi di successo da ’Quo vadis, baby?’ in avanti, “dove Bologna è la co-protagonista della storia assieme all’investigatrice privata Giorgia Cantini”, ci immerge nel suodove ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza, e dove ha deciso di tornare. “Qui ho tutti i miei punti di riferimento, anche i miei amici vivono vicino. È unche amo molto a cui mi legano ricordi meravigliosi.