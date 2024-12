Lettera43.it - Valeria Marini aggredita nell’androne di casa, denunciato un uomo

Momenti di tensione nella serata del 5 dicembre per, quando unè riuscito a introdursi nel palazzo dove vive, a piazza di Spagna, Roma. L’episodio si è verificato poco dopo le 23, prima dell’intervento urgente della polizia locale. L’intruso, identificato come un cittadino portoghese di 34 anni in forte stato di agitazione, è arrivato fino alla porta dell’abitazione della showgirl, tentando di aggredirla. La situazione è stata riportata sotto controllo dall’arrivo di una pattuglia, che ha dovuto immobilizzare l’dopo che questi si era scagliato contro gli agenti.l’aggressore, proseguono le indagini per chiarire i motivi del gestoLa situazione è stata riportata sotto controllo dall’arrivo di una pattuglia, che ha dovuto immobilizzare l’dopo che questi si era scagliato contro gli agenti.