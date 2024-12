Ilfattoquotidiano.it - United Healthcare: nonostante l’omicidio del Ceo, è tanta la rabbia in rete contro questa azienda. Ecco perché

Qualche giorno fa Brian Thompson, Amministratore delegato (Ceo) dell’assicurazione sanitaria privata americanaè stato ucciso in pieno centro di New York. Non è ancora stato identificato l’autore né è noto il movente.Sono subito rimasto colpito nel vedere il numero di “faccine sorridenti” sotto il messaggio di cordoglio pubblicato dalla pagina Facebook dell’, che qualcuno ha condiviso su X e ho fatto qualche ricerca per capirne il motivo.Mi è bastato qualche minuto per trovare, tra i commenti della stessa pagina Facebook, decine e decine di testimonianze di persone arteassicurazione sanitaria privata che aveva negato loro ai loro cari cure vitali, causandone spesso la morte. Su Youtube invece si trovano video di manifestazioni di protesta sotto la sede della società americana, sempre animate dagli stessi motivi.