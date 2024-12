Gamberorosso.it - Un ristorante ha salvato un'ex tipografia di Chiavari vecchia 130 anni

Leggi su Gamberorosso.it

Chiusa nel 2018 dopo centotredicidi attività, laColombo era un punto di riferimento a. La contemporaneità non porta solo benefici e le insidie del commercio online non hanno fatto la fortuna di questa attività. Un patrimonio storico di questo calibro non poteva essere però abbandonato. Il caso ha portato in città Lucia De Prai e Marco Primiceri, giovani e magistralmente abili chef alla ricerca della struttura ideale che potesse ospitare il loro progetto. Una crisi scongiurata che ha aperto le porte di una cucina senza eguali con ilDuo.Tutte le strade portano aLucia, con un passato nel mondo della giurisprudenza e originaria di Roma e Marco, ingegnere con vissuto torinese, si sono conosciuti in Spagna. La loro storia nasce in un contesto unico come quello del tristellato Quique Dacosta di Denia e prosegue con esperienze in grandi realtà europee dove lei prosegue la sua carriera nel mondo della pasticceria al Paco Torreblanca e lui nelle cucine dell’Antica Corona Reale di Cervere.