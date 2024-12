Impresaitaliana.net - Trasnova. M5S, Auriemma: “Licenziamenti irricevibili”

La deputata del Movimento 5 Stelle, Carmela, sin da subito è intervenuta sulla questione che riguarda i lavoratori della: “Al tavolo del 10 si parli solo di lavoro e non di Cig”Roma. «Le lettere di licenziamento ai lavoratoridi Pomigliano, Melfi, Cassino, Mirafiori sono semplicemente. Il governo sulla vicenda Stellantis è completamente inerme».Queste le parole di Carmela, deputata del Movimento 5 Stelle, che attacca il Ministro Urso accusandolo di aver moltiplicato in due anni i problemi dell’industria italiana: «Urso a parte ridere in aula alla Camera di fronte alla nostra interrogazione non è stato in grado di fare nulla».«L’unica mossa del governo, arrivata solo di fronte alle sollecitazioni del M5s, finora è stata quella di anticipare il tavolo al 10 dicembre: vedremo ora se i rappresentanti di Stellantis si presenteranno solo come spettatori o meno – continua– A quel tavolo non si deve parlare né diné di cassa integrazione, ma di lavoro, A Pomigliano la disperazione è ai massimi livelli, come si è visto anche questa stamattina.