Ilrestodelcarlino.it - Terzo posto, la Lube aspetta le rivali. Missione complicata per Piacenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marko Podrascanin non ha giocato mercoledì, ma è stato comunque il più acclamato e persino premiato. A Topola per l’andata degli ottavi di finale di Challenge Cup contro il Karadjordje, il centrale serbo classe 1987 ha ha ricevuto un gradito riconoscimento in qualità di recordman di presenze della nazionale serba: addirittura 362 le gare con la selezione del Paese balcanico. Standing ovation per "Potke" cui è stata donata una stampa realizzata da un artista locale. Vi è raffigurato il cannone, simbolo della città di Topola, ma la bocca da fuoco nulla può contro i muri del giocatore (con la maglia numero 362). "Un bellissimo gesto che mi ha fatto emozionare – ha detto Podrascanin – un tributo davvero piacevole, soprattutto in una cornice così bella, di fronte a tanti bambini venuti a vedere la nostra partita.