Terremoto ai Campi Flegrei: prosegue lo sciame sismico, avvertite scosse anche a Napoli

Iltorna a far tremare la Campania, in particolare l’area dei. La scossa più forte è stata avvertita alle 5:33 del 6 dicembre, e l’INGV ha registrato l’epicentro a Pozzuoli, nella zona tra l’Accademia Aeronautica e i Gerolomini. La scossa di magnitudo 3.4 ha svegliatoi cittadini di Bacoli e Monte di Procida, mentre lo, tuttora in corso, ha raggiunto, specialmente nei quartieri di Agnano e Fuorigrotta.Sono almeno tre gli altri movimenti tellurici significativi: di magnitudo 1.9 alle ore 1.59, di 1,4 alle 5.37 e di 1.3 alle 6.19. Poi alle 9.21 altra scossa di magnitudo 2.2.ai: edifici a rischioL’epicentro delaisono recentemente tornati al centro del dibattito dopo una serie di studi svolti sulla frequenza dei fenomeni sismici e sul flusso del magma.