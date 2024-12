StellantisTrasnova invia licenziamenti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.10 "Licenziamento collettivo per riduzione di personale". E' la letterata da Trasnova a tutti i suoi dipendenti, arrivata questa mattina. "Nonostante il ritenuto rinnovo dei contratti in essere con la committente Stellantis, in considerazione della volontà della stessa di cessare tutti i contratti al 31/12/2024", Trasnova "si trova suo malgrado costretta a dar corso alla procedura di riduzione del personale" di 97 lavoratori, diventati "esuberanti alle esigenze produttive".Non c'è,precisa,"una soluzione alternativa"