Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-PARMA 3-1: pendolino Dimarco, Lautaro irriconoscibile

Voti, top e flop dell’anticipo di San Siro valevole per la 15° giornata del campionato di Serie A:, Barella e Thuram lanciano i campioni d’ItaliaL’non sbaglia e mette pressione alle altre concorrenti per la lotta al titolo. Tris della squadra di Simone Inzaghi al, con la maglia dia sbloccare il match sul finire della prima frazione.Il gol segnato da(LaPresse) – Calciomercato.itIl canterano nerazzurro è determinante sulla corsia mancina, nella ripresa ci pensa Barella a far sedere la difesa ospite per i centro del raddoppio. Qualche minuto dopo ci pensa invece Thuram a mettere in ghiaccio la contesa in favore dei campioni d’Italia.Sommer 6Bisseck 6,5 (92? Bisseck SV)De Vrij 6Bastoni 6,5 (74? Darmian 5,5)Dumfries 6,5Barella 7,5Calhanoglu 7 (70? Asllani 6)Mkhitaryan 78 (70? Buchanan 6)Thuram 7 (70? Correa 6,5)Martinez 5 Allenatore Inzaghi 7TOP8 – Parte subito forte e scodella cross a ripetizione in mezzo.