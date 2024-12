Bergamonews.it - Omaggio ai Pooh e a Lucio Dalla, Il Bepi e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’aia Colognola, il tributo aa Osio Sopra, Ilal Druso di Ranica, ila Stezzano, iniziative natalizie in varie località e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 6 dicembre.Ecco gli appuntamenti.Oggi alle 16.45 alla biblioteca Caversazzi, a, si terrà un nuovo appuntamento con la rassegna “Troppo grandi per le storie”. Un’ora in biblioteca per chi frequenta la quarta e la quinta elementare per leggere, proporre, giocare,domande e cercare risposte nei libri, confrontarsi ecc.Sino al 24 dicembre a, in Piazza Vittorio Veneto, sarà allestito il Bosco di Babbo Natale.La casa di Babbo Natale sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.Durante l’apertura sarà presente Babbo Natale.