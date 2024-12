Lanazione.it - Moda, cassa integrazione alle aziende di accessori

Leggi su Lanazione.it

Boccata d’ossigeno per il settore dellae per le imprese del comparto. È stato approvato l’emendamento che estende l’accesso allain deroga anche a ulteriori settori, come le imprese artigiane della meccanica perdestinati alla, aggiungendosi a quelli già coperti, quali abbigliamento, conciario, pelletteria, calzaturiero e tessile L’emendamento è stato presentato da Fratelli d’Italia al dl 160. Accedono quindi alla cig in deroga anche le imprese artigiane al di sotto dei 15 dipendenti del comparto meccanica perdestinati al settore, che si aggiunge a quelli già previsti a fine ottobre. Risorse aumentate a quasi 74 milioni di euro. Con questa misura, infatti le risorse destinate alla Cig in deroga aumentano di 9 milioni di euro, passando dai 64,6 milioni inizialmente previsti a 73,6 milioni complessivi.