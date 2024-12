Panorama.it - Milleproroghe: slitta di tre mesi l’obbligo di polizze anti-catastrofi

di tredellecatastrofali per le imprese e sono rinviate di un anno le sanzioni per chi non si vaccinò contro il Covid. Così il decretoarriva lunedì prossimo in Consiglio dei Ministri. Come ogni anno a dicembre, dopo il decreto fiscale e prima della Manovra, il governo esamina e approva ilper rivedere alcune scadenze e allungare i tempi di certe norme. Il decreto dovrebbe contenere 20 articoli in materia di Pubblica Amministrazione, Salute e Sport.Obbligo assicurativoper le impreseTra le misure più attese del Decretospicca lomento al 31 marzo 2025 delper alcune categorie di imprese di stipulareassicurative contro i rischi catastrofali, come previsto dalla legge di bilancio 2024.