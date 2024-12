Meteo Italia weekend dell’Immacolata con il freddo | arrivano gelo e neve

Leggi su Caffeinamagazine.it

Pessime notizie dal fronte, sarà unagelido. Mareggiate sulla costa,sui rilievi e: dopo qualche titubanza di troppo l'inverno ha deciso di rompere definitivamente gli argini e arrivare sul nostro paese. Spiega il direttore de Il.it Antonio Sanò come: "Percorrerà più di 6 mila chilometri l'aria artica che nel fine settimana raggiungerà, soprattutto in quota, il bacino del Mediterraneo e darà vita ad un ciclone che farà peggiorare il tempo su gran parte d'".E ancora: "Sarà proprio Domenica 8 Dicembre la giornata in cui si scatenerà l'Inverno. ci saranno tutti gli elementi caratteristici di un'irruzione invernale: venti forti, mareggiate, piogge,(tantissima sui rilievi) e crollo delle temperature".