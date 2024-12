Bergamonews.it - Malattia misteriosa del Congo, Marinoni: “Attendiamo indicazioni dalle autorità sanitarie”

Leggi su Bergamonews.it

Si stanno moltiplicando le notizie relative a una” in. Si tratta di una patologia ancora non definita, che ha messo la Repubblica Democraticalese in stato di “massima allerta” sanitaria.Nell’ultimo mese e mezzo, secondo le stime, sarebbero già diverse decine le vittime di questo “evento di salute pubblica sconosciuto”. E centinaia sono i contagiati. Il ministro della Difesa Samuel-Roger Kamba ha detto: “Riteniamo che questo sia un livello di epidemia che dobbiamo monitorare”.Inevitabilmente crescono le preoccupazioni per un’eventuale diffusione su una scala più ampia, quindi anche in Italia. Il dottor Guido, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, afferma: “Al momento sappiamo solo le notizie che sono state pubblicate sulla stampa. Sono informazioni vaghe e non si hanno ancora le idee chiare su cosa sia.