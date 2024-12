Laprimapagina.it - Le risposte degli altri operatori agli aumenti Telepass

La scorsa estateaveva annunciato l’aumento del canone del piano base portandolo a un totale di quasi 50 euro all’anno.ha spiegato questi rincari con l’esigenza di assorbire i costi legatiinvestimenti e all’espansione dei servizi aggiuntivi.Oggi infatti l’offertacomprende altro servizi come il pagamento di parcheggi convenzionati, il pagamento dei rifornimenti di carburante presso alcuni distributori associati, l’accesso alle ZTL, la possibilità di prenotare alcuni traghetti e di noleggiare monopattini emezzi di mobilità condivisa.In questo modopunta a posizionarsi come una piattaforma di mobilità omnicomprensiva che va ben oltre il tradizionale servizio di pagamento pedaggio.Le reazioniutentiLe reazioni dei clienti dinon si sono fatte attendere: mentre che è interessato ai servizi aggiuntivi i rincari potrebbero essere giustificati, per la parte più rilevante di utenti interessata principalmente al servizio di pagamento pedaggio autostradale l’aumento ha creato perplessità e necessità di cercare soluzioni alternative.