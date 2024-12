Ilfoglio.it - La Francia, che senza cultura del compromesso traballa, e noi

Al direttore - Come si dice campo largo in francese?Valerio Gironi En Marche! Al direttore - Il grande Giuliano Ferrara, alla luce della crisi francese, scrive che il nostro sistema italico viene studiato da tutti. Ho dubbi in proposito. Al di là della situazione attuale che si sta registrando in, il sistema francese è migliore del nostro, basta ricordare il sistema elettorale del doppio turno e non solo. Noi italiani abbiamo il difetto di consolarci sulle difficoltà di Macron. Giovanni Attinà Da un lato, c’è un paese cheperché non sa come coltivare ladel: gli manca l’abc. Dall’altro lato, c’è un paese che nonanche perché sa come usare ladel: è l’abc della politica. Chi se la passa meglio oggi? Difficile avere dubbi.