Joan Thiele è pronta a prendere il volo

Quello diè un nome già noto a chi mastica musica in Italia, e chi è a caccia di qualcosa di un po’ più ricercato nei meandri della radiofonia nazionale ha sicuramente già avuto modo di incontrarla a punteggiare il pop raffinato di Colapesce e Dimartino, il rap autoriale di Marracash, la contemporaneità psichedelica di Mace, l’anima soul di Venerus, il lato più intimo di Elodie. Le collaborazioni disono molte e varie, ma sempre caratterizzate da un tocco etereo e dalla spinta verso scenari musicali cinematografici, in una continua tensione tra la contemporaneità dell’urban e l’eleganza del passato, come pure tra le ragioni del cervello e quelle della pancia, una dicotomia spesso al centro delle sue canzoni. Il 2025, che si apre con la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, sarà l’anno che la vedrà prendersi definitivamente il successo che merita.