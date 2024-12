Lopinionista.it - Il prosciutto San Giovanni protagonista di “Paesi, paesaggi…” a Striscia la notizia

PIACENZA – Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “, paesaggi.”. Davide Rampello si trova a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza (Emilia Romagna). All’ombra della Rocca Sforzesca, che svetta all’ingresso del paese, Angelo, con l’aiuto della sua famiglia, produce uncotto artigianale che prende il nome del suo vecchio maestro, che si chiamava proprio San.Il grasso è sotto la forma, come in natura, e la concia, a base di spezie e aromi naturali, è un segreto che si tramanda in famiglia da oltre un secolo. Fondamentale, nel processo di produzione, è la cottura della carne, prima legata e avvolta in teli di fibra grezza per far sì che mantenga la forma, poi sottoposta a una cottura lenta e prolungata che consente lo sviluppo degli aromi naturali.