Ilgiorno.it - Il parterre della Prima: Segre nel Palco Reale al posto di Mattarella. La senatrice nei posti d’onore con La Russa, Sala e Giuli

Milano, 6 dicembre 2024 – L’anno scorso, era stata suo malgrado al centro di tensioni striscianti e paventati strappi al protocollo, con il presidente del Senato Ignazio Lae il sindaco Giuseppea inseguirsi simbolicamente su e giù da un) per avere accanto a sé Liliana, melomane doc confisso a Sant’Ambrogio nella fila Mplatea. Stavolta, la vigilia è filata decisamente più liscia dalle parti di via Filodrammatici: in assenza del Capo dello Stato Sergio, in trasferta a Parigi per la riapertura di Notre-Dame dopo il maxi restauro, sarà proprio la testimoneShoah a prendere per il secondo 7 dicembre consecutivo ildel presidenteRepubblica nelde roiScala per ladell’opera “La forza del destino” diretta dal maestro Riccardo Chailly e allestita dal regista Leo Muscato.