Terzotemponapoli.com - Il Napoli e la ‘questione’ Kvara, Osimhen, Folorunsho

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ile ladel rinnovo di: ieri sera all’Olimpico. Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Niente campo per Khvichatskhelia, che contro la Lazio è rimasto a guardare i compagni nella sconfitta subita per 3-1 dalnegli ottavi di Coppa Italia con la squadra di Baroni. Il georgiano è stato rimpiazzato da David Neres, che ben si è mosso nella posizione abitualmente occupata dall’esterno georgiano. Nella serata dell’Olimpico, però, non è passata inosservata una presenza che potrebbe essere un indizio sulla trattativa tra il club e l’entourage diper il rinnovo. A proposito di: ieri all’Olimpico c’era Cristian Zaccardo, membro del suo entourage impegnato a discutere il rinnovo con Manna”.Sul mercato, trae Juventus.