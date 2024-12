Thesocialpost.it - Guido Crosetto, la denuncia del ministro della Difesa: “Pedinata la mia famiglia”

Ombre oscure si addensano intorno al governo guidato da Giorgia Meloni. In modo particolare, è il, ad essere finito nel mirino di non meglio precisate agenzie di spionaggio. Da più di un anno, infatti, è in atto nei suoi confronti un preoccupante dossieraggio che va a pescare notizie sul suo conto anche vecchie di anni. Ma cosa sta succedendo? Ed è a rischio anche ladel?Leggi anche:: “Sentenza Cpi sbagliata, ma dovremmo applicarla e arrestare Netanyahu?È stato lo stessoa svelare mercoledì scorso al Corrieresera di aver presentato l’ennesima. “Non è possibile che un cittadino, non solo un politico, possa essere spiato e monitorato senza alcuna ragione, non si sa da chi e perché”, ha detto visibilmente preoccupato.