Lettera43.it - Genoa, vendita in stand by: il cda approva un aumento di capitale di 40 milioni

Novità in casa. L’attuale consiglio di amministrazione hato undidi 40di euro. Ora toccherà agli azionisti, che a metà dicembre dovrebbero riunirsi per l’ultima assemblea dell’anno. Il cda composto da Zangrillo, Blazquez, Ricciardella, Giudice, Pasko, Wander e Weiss, ha deciso di procedere dopo l’impegno di 777 Partners a versare la cifra attraverso la controllata 777CFC Holdings Srl. A riportarlo è stato Il Secolo XIX, che ha anche sottolineato come il fondo americano, nonostante il disimpegno annunciato diverse settimane fa, ha confermato «il proprio impegno nel sostenere ilCFC nel suo percorso di crescita e consolidamento nel mercato di riferimento». E intanto è stata smentita la notizia del mandato dato a Banca Moelis per cercare possibili investitori e acquirenti.