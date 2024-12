Oasport.it - F1, risultati e classifica FP2 GP Abu Dhabi 2024: dominio McLaren, Sainz e Leclerc devono inseguire

Finito nell’album dei ricordi il secondo turno di prove libere del GP di Abu, ultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Abule vetture hanno girato nelle condizioni di pista più vicine alle qualifiche di domani e alla gara domenicale. Ricordiamo, infatti, che il time-attack e il GP a Yas Marina si terrà in sessione serale.Ferrari che ha cercato di essere fin dalle prime battute pronta a ogni evenienza. La tappa è importante per la Rossa, visto che il titolo dei costruttori è ancora in gioco. Sono ventuno i punti che separano la squadra di Maranello dallae quindi centrare l’obiettivo non sarà affatto semplice. Sarà necessario massimizzare la propria prestazione al punto da provare a vincere una gara che, nella storia, la scuderia del Cavallino Rampante non ha mai conquistato.