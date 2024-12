Biccy.it - Eric Shin, il titoker di “Amo Totale” ha inciso un singolo queer: Kittesen

Leggi su Biccy.it

, il tiktoker coreano che è diventato virale sulla piattaforma col video “In italian how do you say ‘i love it’? ‘Adoro’. How do you say ‘I agree’? ‘D’accordo’. But if you’re a bad b!tch you say ‘AMO’” (che è stato anche parodiato da Paola & Chiara) hauna canzone.@noterecti0n#learnitalian #italianslang #italiano #imparareitaliano #amo #fyp #foryou #perte ? original sound –Dopo i singoli di Rita De Crescenzo (il più famoso è Ma Tu Vulisse Fa Na Gara E Ballo?) e quello di Cara (il più famoso è Subbito) ecco arrivato anche quello didal titolo. La trashata è dietro l’angolo, ma lui ci credevissima. “non è solo una canzone, è un atto di ribellione. È la mia risposta a chi ha cercato di opprimermi e a tutti quelli che non sono riusciti ad accettarsi.