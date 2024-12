Iodonna.it - Elegante sì, ma sempre con un tocco di personalità: la regina sceglie il blu navy rigato di bianco per celebrare i 35 anni del quotidano "El Mundo"

Leggi su Iodonna.it

Autunnale sì, macon stile. Letizia di Spagna ha catturato l’attenzione alla cerimonia per il 35esimoversario della fondazione del quotidiano Ele della consegna dei Premi del giornale iberico, che si è svolta nella Galleria dei Cristalli del Palazzo di Cibeles a Madrid. Un evento che ha visto lapresiedere la celebrazione dei giornalisti premiati, con un look che ha suscitato grande interesse per la sua eleganza contemporanea e raffinata. Il suo outfit ha abbinato dettagli moderni a tocchi classici, rispecchiando perfettamente il suo stile inconfondibile. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look guarda le foto Letizia di Spagna, tweed e spalla scopertaPer l’importante occasione, laLetizia ha scelto un abito di tweed firmato dallo stilista spagnolo Moisés Nieto.