Danza, l’Asd GaddiDanza presenta lo Schiaccianoci, domenica 15 al Rossini di Pontasserchio

Pisa, 6 dicembre 2024 – Conto alla rovescia per lo spettacolo “Lo”, in programma15 dicembre, alle ore 17,30, sul palcoscenico del teatrodi. L’attesa rapzione, ideata e diretta dalla ASD Gaddi, nella persona della direttrice artistica Patrizia Gaddi, con il gratuito patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, comprende più coreografie. IL PROGRAMMA – La coreografia tecnica propedeutica, pre-accademica e accademica sarà a cura di Margarida Filipe e Gaia Mazzeranghi. Le coreografie Modern saranno affidate a Francesco Lasala, quelle di Hip Hop a Vito Closer ed infine il Musical a Francesca Viviani. Faranno parte dello staff della scuola per il corso di Pilates Sabina Buonocore e quella di tecnica contemporanea Martina Nieri e Margarida Filipe.