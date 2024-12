Ilrestodelcarlino.it - Da Valencia allo Spazio C21, Escif: critica sociale e speranza per il futuro

Reggio Emilia, 6 dicembre 2024 – Più senso del bene comune, più consapevolezza, più verde, responsabilità e tenerezza. Sono le esortazioni che provengono da, in mostra oraC21, fino all'8 dicembre con finissage, con il progetto 'Sorry for Fukushima'. Un lavoro die denunciadell'intellettuale e street artist (1978), nato a. Unalacerata dalla tragedia di un'alluvione, un mese fa, senza precedenti, costata 220 morti ca. e oltre 120mila sfollati, ma indomita nel popolo e oggi al centro di una titanica ricostruzione, con gigantesche ripercussioni economiche e politiche. Una città madre di talenti, pensiamo anche a Santiago Calatrava.e sua famiglia stanno bene, ma è indubbio che la coscienza dell'artista estremamente sensibile alle cause ambientaliste e ai disastri climatici, per giunta nella sua città, ne sia uscita più scossa che mai.