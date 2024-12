Ilgiorno.it - Cohousing tra anziani e fuorisede della Statale

Studenti e, sotto lo stesso tetto, per contenere le spese dell’affitto ma non solo: si chiama “Attiva-mente” ed è un progetto sperimentale di coabitazione e mentoring tra giovani e over 65, che verrà realizzato dalladi Milano con Regione Lombardia. Lo studente avrà un rimborso per le spese di locazione (Regione Lombardia ha stanziato 400mila euro) in cambio aiuterà il padrone di casa “senior“ con attività di volontariato, accompagnandolo per esempio a visite mediche, dandogli una mano con la tecnologia, condividendo momenti di svago, come uno spettacolo teatrale. Parte la prima fase: ladiffonderà il progetto per individuare gli studenti interessati e capirne le esigenze e le attitudini. Parallelamente, verranno coinvolte le istituzioni cittadine e gli enti del terzo settore per l’individuazione di over 65 disponibili.